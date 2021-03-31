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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

HDP davası: Raportör takdiri AYM’ye bıraktı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
HDP davası: Raportör takdiri AYM’ye bıraktı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP’nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini bugün yapacak.

AYM Raportörü, dava dosyasında bazı usül eksiklikleri tespit ederek iddianamenin iadesini AYM heyetinin takdirine bıraktı. AYM raportörünün kapatılma davasında verdiği ilk inceleme raporu üyelere dağıtıldı. Raporda HDP iddianamesinde kimlik bilgileri ile görev tanımlarının eksikliği gibi usül eksiklikleri ve ölen bir HDP’liye siyaset yasağı istenmesi gibi hataların bulunduğu tespiti yapıldı. Bu eksiklerin giderilmesi için iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iadesi istendi. Raportör, iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde ise bu eksikliklerin düzeltilmesini talep etti.

Raporda iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde “HDP’ye üye kaydının dondurulması”, “Hazine yardımının kesilmesi” gibi tedbir taleplerinin kabul aşamasında ve öncelikle karara bağlanması da istendi. Raportör, raporunda takdiri heyete bıraktı. AYM raporunun AYM heyeti için herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

AYM’NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK

AYM’nin önünde iki karar seçeneği var:

1- Usül eksiklerinin tamamlanması için iddianamenin iadesine karar vermek. Bu durumda Başsavcılık usul eksiklerini gidererek iddianameyi tekrar AYM’ye sunacak.

2- İddianame kabul edilerek, eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay Başsavcılığı’ndan yazıyla talepte bulunulması. AYM’nin iddianameyi kabul kararı vermesi halinde HDP kapatma davası resmen başlayacak.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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