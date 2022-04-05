Hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi Genel Kurul’da

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Milletvekilleri, gündem dışı söz alarak Genel Kurul’a hitap etti. Ardından grup başkan vekilleri gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i vefatının 25’inci yılı nedeniyle andı.

CHP'Lİ ALTAY'DAN AVUKATLAR GÜNÜ ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Altay, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladı ve avukatlara yönelik tutuklama ve gözaltı süreçleriyle ilgili eleştiride bulundu.

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ'TAN ALTAY'A YANIT

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da konuşmasına Alparslan Türkeş’i anarak başladı. Elitaş, CHP’li Engin Altay’ın eleştirisine yanıt verdi. Elitaş, "CHP Grup Başkan Vekilimizin avukatlar günüyle ilgili söyledikleri söz, temenniler güzel ama yargıyla ve yargı mensuplarıyla, avukatlarla ilgili söyledikleri söze katılmak mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

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GÖRÜŞME YARIN DEVAM EDECEK

Konuşmaların ardından, Hazineye Ait Taşınmaz Malların DeğerIendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, düzenlemenin torba şeklinde geldiğini belirterek tepki gösterdi. Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelere yarın maddeler üzerinden devam edilecek.