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“Hayvanı sevmeyen insanı sevemez” dedi, köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

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#Kırşehir#Köpeğe Eziyet#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 00:23

Kırşehir’de köpeğe eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlanan Afganistan uyruklu Karim Gholami mahkemede, “Hayvanı sevmeyen insanı sevemez” diyerek savunma yaptı.

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Sosyal medya üzerinden köpeği dövdüğü görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri şüpheli Gholami Aslan'ı ikametinde yakaladı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelinin yayınlanan görüntülerde köpeğe tokat attığı ve boğazını sıktığı görüldü.

Çaldığı köpeği dövdüğü görüntüleri sahibine gönderdiği ileri sürülen Karim Gholami Aslan, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesindeki savunmasında, "Hayvanları sevmeyen insanları sevemez, köpeklerim var eziyet etmedim" dedi.

Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan mahkemedeki savunmasının ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

“Hayvanı sevmeyen insanı sevemez” dedi, köpeği dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

 

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#Kırşehir#Köpeğe Eziyet#Şiddet

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