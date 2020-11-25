Haydutluğa ağır fatura

Hürriyet’in elde ettiği bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar tazminat talebi için çalışma başlattı. Tazminat girişimlerinin ‘İrini Harekâtı’ misyonunu yüklenmiş olan Avrupa Birliği, harekâtın ana komutanlığını yürüten İtalya ve baskını ‘Hamburg’ fırkateyni askerleri gerçekleştirdiği için Almanya nezdinde yapılabileceği belirtiliyor. Türkiye, önceki gün AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya’nın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak her birine sert protesto notaları vermiş ve bu notalarda tazminat haklarının muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştı.

HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, tazminatla ilgili gerekli girişimlerin başlatılacağının sinyalini verdi. Ünal, “Türkiye’den Libya’ya gitmekte olan ticaret gemimize yönelik müdahale asla kabul edilemez. Bu girişim Türkiye’ye karşı yapılan bir deniz haydutluğudur. Uluslararası hukuka tamamen aykırı olan bu hadsiz müdahaleye karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

AĞIR TAZMİNATI VAR

Bir yetkili de Hürriyet’e şunları söyledi:“Bir ülkeye ait gemiye o ülkenin izni olmadan baskın düzenlenemez. Baskını yapabilmeniz için elinizde kanıtlara dayalı uyuşturucu veya silah kaçakcılığı gibi ciddi ihbarlar olması lazım. Bunun kanıtlarını sunduktan sonra ilgili ülke izni verirse baskın yapılır. Aksi durumda geminin seferi durdurulduğu, geminin ait olduğu ülke ile şirket ve mürettebatın itibarı zedelendiği için çok ağır tazminatlarla karşı karşıya kalınır. Bu nedenle Türk Deniz Kuvvetleri unsurları bu tür ihbarlar karşısında son derece hassas davranır.”

YUNAN KOMUTAN DİRETMİŞ

Öte yandan İrini Harekât Merkezi komutanının İtalyan, yardımcısının Fransız, denizdeki unsurların komutanının ise Yunan olduğu ve aralarında ciddi şekilde irtibat ve koordinasyon eksikliği yaşandığı öğrenildi. Yunan komutanın doğru bilgilere dayanmayan bir ihbar nedeniyle Türk gemisinin bulunduğu bölge yakınındaki Alman fırkateynini baskına zorladığı ileri sürülüyor. Baskın için özelikle Fransa ve Yunanistan’ın direttiği belirtiliyor.

16 SAAT SİLAH ZORUYLA ARAMA





İnsani yardım taşıyan gemiye Türkiye’ye haber verilmeden ve onayı olmadan AB’nin İrini Harekâtı kapsamında Yunanistan ve Almanya askerlerince uluslararası hukuka aykırı şekilde baskın düzenlenmişti. Gemiye helikopterle inen askerler, 16 saat boyunca silah zoruyla arama yapmıştı.

AKAR: YANLIŞ YAPTILAR





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konu hakkında, Meclis'te, gazetecilere şunları dedi: “İrini Harekâtı sakat doğmuş bir harekât. Uygulaması da sıkıntılı yürütülmekte. Yaşanan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Uluslararası hukuk ne diyorsa hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ayrıca aramalarda tamamen insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir.”

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı ayrıntılı açıklamada, Türkiye’nin itirazlarına rağmen saat 18.00’de gemiye cebren çıkıldığını ve 23 Kasım 09.30’a kadar arama gerçekleştiğini belirtti. Personele suçlu muamelesi yapıldığının vurgulandığı açıklamada, gayri hukuki bu uygulamanın müttefik bir donanma tarafından yapıldığının da altı çizildi.

AVRUPA BİRLİĞİ: YASAK BİR MALZEME BULUNMADI

◊ Avrupa Birliği, Türk gemisine yönelik müdahalenin uluslararası standartlara uygun olduğunu savundu. AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamada, arama izni için Türkiye’ye dört saat verildiği, bu sürenin Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin talebi üzerine bir saat daha uzatıldığı ifade edildi. Süre sonunda Türkiye’den cevap gelmeyince gemiye çıkıldığı kaydedildi. Arama sırasında herhangi bir olay yaşanmadığının belirtildiği AB açıklamasında, Türkiye’nin gecikmeli olarak arama yapılmasına resmen karşı çıkmasının ardından işlemin durdurulduğu hatırlatıldı. Türkiye’nin itirazına kadar yapılan aramada gemide yasa dışı herhangi bir materyale rastlanmadığı ve geminin yoluna devam etmesine izin verildiği de AB açıklamasındaki vurgular arasında yer aldı. (◊ Güven ÖZALP / BRÜKSEL)