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Haydi Türkiye ekran başına

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay
Haydi Türkiye ekran başına
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

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Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın, bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

Haydi Türkiye ekran başına

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak. Sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay

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