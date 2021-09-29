Hayatı kâbusa döndü! 'Bir aydır gece gündüz hıçkırıyorum. 15 kilo verdim'

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DİYARBAKIR (AA) - Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Çetinkaya, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çetinkaya, AA muhabirine, yaşadığı mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini söyledi. Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu, ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını ifade eden Çetinkaya, iştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini ve bundan dolayı bir ayda 80 kilodan 65 kiloya düştüğünü belirtti.

BİR AYDA 15 KİLO VERDİ

Çetinkaya, artık bu duruma dayanamadığını ifade ederek, "Gece gündüz hıçkırıyorum. 15 kilo verdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizlik içerisindeyim. En son sabah istifra ederken kan geldi. Doktorlar bana hastalığımın psikolojik olduğunu söyledi. Psikolojik olsaydı, geçerdi. Geçmiyor ve hala devam ediyor." dedi.

Sürekli hıçkırdığı için uyuyamadığını, uykuya hasret kaldığını anlatan Çetinkaya, tedavi olmak istediğini aktardı.

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"DURUMUM İYİ DEĞİL"

Çetinkaya, "Durumum iyi değil. Yetkililerden bir çare bulmalarını istiyorum. Hıçkırıktan konuşamıyorum bile. Önce geçici gözüyle baktım ama hala devam ediyor. 10 dakika kesiliyor ondan sonra sürekli devam ediyor. Geceleri yatmama izin vermiyor. Bu normal değil. Bana yardım etsinler, ricada bulunuyorum. Böyle giderse annemin gözleri önünde öleceğim." diye konuştu.

Anne İmiş Kaymak da oğlunun durumunu gözyaşları içerisinde anlattı. Eşini yıllar önce kaybettiğini, oğlu ve kızını tek başına büyüttüğünü ifade eden Kaymak, kızının evli olduğunu, oğlu ile beraber yaşadıklarını söyledi.

Kaymak, oğlunun durumuna çare bulunmasını istediklerini belirterek, "Bir aydır oğlum bu halde, hıçkırığı devam ediyor. Oğlumun tedavi olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.