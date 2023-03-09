Hayata sımsıkı ‘tutunsunlar’ diye protez el ve kol tasarlıyorlar

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Uzmanlar, deprem sonrasında enkazlardan yaralı olarak kurtulan pek çok bireyin hayatına ampute olarak devam edeceğini öngörüyor. Bu noktada ampute depremzedelerin hayata tutunmaları için çok sayıda protez uzva ihtiyaç olacağı belirtiliyor. Depremin ardından hızla gönüllü olarak çalışmaya başlayan Robotel Derneği, ürettikleri protezlerle ihtiyacı olan depremzedelerin yardımına koşmaya hazırlanıyor. Robotel Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Okumuş çalışmalarını şöyle anlattı:

4 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜ

“İki mimar bir mühendis olarak 2014 yılında bir yolculuğa çıktık. Kendimize önce 3 boyutlu yazıcılarla telefon kılıfı, süs eşyası gibi objeler üretmek yerine insanlığa faydalı ne yapabiliriz sorusunu sorduk ve insan hayatına doğrudan dokunabilecek sosyal sorumluluk projelerinin arayışına girdik. 2014 yılında bir iş kazasında 4 parmağını kaybeden matbaa çalışanına, daha sonra da Yağmur isimli bir kızımıza 3 boyutlu yazıcıda mekanik el ve parmaklar ürettik. ‘Benim çocuğuma da yapar mısınız?’ diye istekler almaya başladık. 2016 yılında Robotel Derneği olarak dernekleştik. Şu anda 4 binden fazla gönüllümüz var.”





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Serdar Okumuş, şöyle devam etti: “Bu eller biyonik ya da elektronik olmayıp, üç boyutlu yazıcılarla üretilmiş, kullanışlı temel kavrama hareketi yapan mekanik eller. Robota benzedikleri için “Robotel” diyoruz. 5 ila 18 yaş aralığındaki çocukları önceliklendiriyoruz. Depremzedeler için bir ölçü almamız, deneme yapmamız zor. Tamamen ücretsiz olarak sunacağız.”

TEKNOFEST’te ‘protez Kol Projesi’ ile Türkiye 2’ncisi olan Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü öğrencileri ise robotik protez kol ile depremzede ampute bireylere destek olmayı hedefliyor.