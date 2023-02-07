Hayat yarışı

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Çöken binalara kısa süre içinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olurken vatandaşlar korku içinde sokakta bekledi.

100’LERCE İNSAN

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman’a gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MOLOZ YIĞININA DÖNDÜ

Adıyaman Belediyesi ile çarşı merkezindeki birçok işyeri, depremlerle moloz yığınına döndü. Kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor. Tarihi Ulucami gibi birçok cami de tamamen yıkıldı. Birçok evin de yıkıldığı kentte çok sayıda enkaz bulunduğu belirtildi.

YOL YARILDI

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ise deprem sonrası ilçe merkezindeki yolda derin yarıklar oluştu. Trafiğe tamamen kapanan yolda yaklaşık yarım metre genişliğinde, bir metre derinliğinde yarıkların yanı sıra, yer yer çökmeler yaşandı. Yol kenarındaki birçok bina da ağır hasar alırken, yoldaki tahribat nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. İl genelinde eğitim- öğretime 2 hafta süreyle ara verildi.

ADIYAMAN HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK 4 EN YÜKSEK 6: KAR YAĞIŞLI

Adıyaman bugün öğle saatlerine kadar kar yağışlı olacak. Çarşamba hafif kar yağışı bekleniyor. Perşembe yağış yok. Cuma ve cumartesi günleri yine kar yağışlı olacak. Bugün en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 6, çarşamba en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 4, perşembe en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 5.