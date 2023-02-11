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Hayat kurtaran perdeler

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Odabaşı Mahallesi#Deprem
Hayat kurtaran perdeler
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

Hatay’ı yıkan depremin ardından birbirinden dramatik hikâyeler ve deprem sonrası yaşananlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Odabaşı Mahallesi’ndeki Adnan Zehra Apartmanı depremde ayakta kalmayı başardı ama en alttaki üç katı çöktü. Kalan 5 kat ayakta kaldı. Gece 8. katta uyuyanlar sabah 5. katta uyandı. Depremin ilk korkusunu atlattıktan sonra kendilerini dışarı atmaya çalıştılar. Ama çıkış yolları tıkanmıştı. Tek çıkış yolu balkonlar kalmıştı. Birbirine bağladıkları perdeleri bir halat gibi balkondan sarkıttılar. Gecenin karanlığında, yükselen çığlıklar arasında birer birer balkondan sarkan perdelere tutunarak yere indiler. Canlarını böyle kurtardılar. Geride ise o gecenin sessiz tanıkları olan perdeler kaldı...

 

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#Hatay#Odabaşı Mahallesi#Deprem

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