Hayat kurtaran perdeler

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Odabaşı Mahallesi’ndeki Adnan Zehra Apartmanı depremde ayakta kalmayı başardı ama en alttaki üç katı çöktü. Kalan 5 kat ayakta kaldı. Gece 8. katta uyuyanlar sabah 5. katta uyandı. Depremin ilk korkusunu atlattıktan sonra kendilerini dışarı atmaya çalıştılar. Ama çıkış yolları tıkanmıştı. Tek çıkış yolu balkonlar kalmıştı. Birbirine bağladıkları perdeleri bir halat gibi balkondan sarkıttılar. Gecenin karanlığında, yükselen çığlıklar arasında birer birer balkondan sarkan perdelere tutunarak yere indiler. Canlarını böyle kurtardılar. Geride ise o gecenin sessiz tanıkları olan perdeler kaldı...