‘Hayalet’ resif

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Karadeniz'de 20-50 metre derinliğe dalan 11 kişilik dalgıç ekip, doğal resif alanlarının kopan balıkçı ağları ile tehlike altında olduğunu tespit etti. Proje kapsamında, balıkçı ağları ile kirlenmiş resif alanları temizlenip canlı ekosisteminin korunması için çalışmalar başlatılacak.

Karadeniz’de rip akıntısı nedeniyle zorlu bir proje yürüttüklerini belirten proje koordinatörü Tayfun Karali, “Sualtı yıllar içinde gırgır ağları ve diğer kıyı balıkçılarının ağlarıyla kaplanmış. resif projesinin deniz dibinin temizlenmesinin ardından hayata geçirilmesini ortaya koymuş olduk” diye konuştu. Prof. Dr. Akın Savaş Toklu ise “Yıllar içinde orada takılıp kalan ağlarla bu doğal resif alanı tamamen kaplanmış vaziyette. Deniz yaşam alanı etkilenmiş durumda. Gördüğümüz manzara bizi fazlasıyla üzdü” ifadelerini kullandı.