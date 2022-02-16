Hayalet ağlar deniz altında ölüm saçıyor

Denizlerdeki kirlilik her geçen gün artarken, özellikle balıkçıların avlanmak için kullandığı, sonrasında denizlerde bırakılan veya parçalanan ağlar, birçok deniz canlısının yaşamını tehlikeye atıyor. Denize atılan ağların bazıları kayalıklara, bazıları tekne motorlarına takılıp kopuyor. Bırakılan ağlar, yüzyıllar boyunca deniz tabanında çürümeden kalabiliyor.
AĞI DALIŞTA BULDU
Son olarak bir hayalet ağ, her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde bulundu. AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, oğluyla sahilde yaptığı dalışta, su alım ünitesindeki istilacı türlerden istiridye ve midyelere takılıp kopan bir hayalet ağ buldu. Prof. Dr. Gökoğlu, topladığı ağda onlarca deniz canlısının öldüğünü gördü. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi, ağa takılıp ölen bazı canlıların ise yalnızca iskeletlerinin kaldığı görüldü. Fırtına sonrasında denizdeki değişiklikleri izlemek için Konyaaltı Sahili'ne dalış yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Su içerisindeki kuvvetli akıntı nedeniyle görüş çok iyi değildi. Suyun soğukluğu nedeniyle Kızıldeniz'den gelen istilacı türlerin hareketinin azaldığını gördük. Özellikle aslan balıkları suyun altında adeta uyuşmuş vaziyette, balon balıkları da eskisi gibi hareketli değil" dedi.