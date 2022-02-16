Hayalet ağlar deniz altında ölüm saçıyor

Haberin Devamı

Denizlerdeki kirlilik her geçen gün artarken, özellikle balıkçıların avlanmak için kullandığı, sonrasında denizlerde bırakılan veya parçalanan ağlar, birçok deniz canlısının yaşamını tehlikeye atıyor. Denize atılan ağların bazıları kayalıklara, bazıları tekne motorlarına takılıp kopuyor. Bırakılan ağlar, yüzyıllar boyunca deniz tabanında çürümeden kalabiliyor.



AĞI DALIŞTA BULDU



Son olarak bir hayalet ağ, her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde bulundu. AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, oğluyla sahilde yaptığı dalışta, su alım ünitesindeki istilacı türlerden istiridye ve midyelere takılıp kopan bir hayalet ağ buldu. Prof. Dr. Gökoğlu, topladığı ağda onlarca deniz canlısının öldüğünü gördü. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi, ağa takılıp ölen bazı canlıların ise yalnızca iskeletlerinin kaldığı görüldü. Fırtına sonrasında denizdeki değişiklikleri izlemek için Konyaaltı Sahili'ne dalış yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Su içerisindeki kuvvetli akıntı nedeniyle görüş çok iyi değildi. Suyun soğukluğu nedeniyle Kızıldeniz'den gelen istilacı türlerin hareketinin azaldığını gördük. Özellikle aslan balıkları suyun altında adeta uyuşmuş vaziyette, balon balıkları da eskisi gibi hareketli değil" dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Gördükleri hayalet ağdan dolayı üzüldüklerini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Balıkçımız gelmiş, su alım ünitesi boruları üzerine ağ atmış ancak ağı alamamış. Ağı alamamasının sebebi de yine egzotik türler. Özellikle Kızıldeniz anavatanlı istiridye ve midyeler nedeniyle ağ bunların kabuklarına dolanmış ve alınırken ağı yırtmış. Kalan ağda ise çok sayıda canlı ölmüş. Ağın üzerinde balıklar, salyangozlar, yengeçler var ölmüş şekilde" diye konuştu.Hayalet ağların deniz tabanında yüzlerce yıl kaldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Hayalet ağlar doğayı tüketmeye devam ediyor. Biz tabi bu ağları güçlükle de olsa topladık. Hayalet ağlar çürüyene kadar ekosistemi tüketir. Görüntülerde de gözüküyor zaten. Ağın içerisinde onlarca canlı ölmüş, hatta iskeletleri kalmış. Deniz içerisindeki kurtlar bir kısmını yemiş, bir kısmı da hala olduğu gibi duruyordu" dedi.