Havuzda katliam

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Danimarka’da yaşayan Zübeyde Timur, 7 yaşındaki kızı Hatice’yi de yanına alarak bir süre önce tatil için memleketleri Adana’ya gitti. Timur, buradan da Nevşehir’e giderek bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur’un 3 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar Timur (53) da önce Adana’ya gitti, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanostaki otele geçti. Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Timur, dün saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip Zübeyde Timur ile kızını havuzda bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Yaşar Timur, polisi arayarak teslim oldu.