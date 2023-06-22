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Havluyla yüzünü gizleyip dans etti, ardından plaj şemsiyelerini denize attı

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#ANTALYA#Plaj#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 14:18

Antalya'nın mavi bayraklı Konserve Halk Plajı'nda kimliği belirsiz kişi, yüzünü gizlediği havluyla güvenlik kamerası önünde uzun süre dans ettikten sonra onlarca plaj şemsiyesini denize attı.

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Turizm kenti Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede ücretsiz hizmete sunduğu mavi bayraklı plajı Konserve Koyu Halk Plajı'na kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde zarar verdi. Plajın ahşap platformu üzerinde beyaz bir havluyla yüzünü gizleyen kişi, güvenlik kamerası önünde uzun süre dans etti. Alkollü olduğu tahmin edilen bu kişi, daha sonra dansı bırakıp plaj şemsiyelerini tek tek denize attı, ardından da şezlonglara yöneldi. Ancak şezlonglar yere sabitlendiği için denize atamadı.

Havluyla yüzünü gizleyip dans etti, ardından plaj şemsiyelerini denize attı

Olayı, sabah saatlerinde plajı hizmete açıp temizlik yapan personel fark etti. Muratpaşa Belediyesi bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. (DHA)

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#ANTALYA#Plaj#Deniz

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