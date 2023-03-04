Havalimanlarında karla mücadele

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Şubat ayıyla birlikte yoğun kar yağışının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler, yolları açık tutmak için yoğun çaba sarfederken, kentlerdeki havalimanlarında da karla mücadele çalışması yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kış koşullarının etkili olduğu Doğu'da havalimanlarını uçuşa açık tutmak için yoğun çaba sarfetti.



DHMİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Erzurum Havalimanı'nda 31 personel, 20 araç; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda 21 personel 14 araç; Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 10 personel, 9 araç; Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 18 uzman, 12 araç; Kars Harakani Havalimanı'nda ise 20 personel 13 araçla karla mücadele çalışması yapıldığı kaydedildi.

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