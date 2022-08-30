Kaza yapan motosikletteki Türk Bayrağını gören jandarma önce öptü sonra ekip aracına koydu

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Kaza, İstanbul Yeni Havalimanı Yolu Kağıthane istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TFY 84 plakalı taksi, İhsaniye mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi bu sırada aynı yönde giden 2 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi, yola savrularak yaralandı. Taksi şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

TÜRK BAYRAĞINI GÖREN JANDARMADAN DUYGULANDIRAN MÜDAHALE

Jandarma trafik ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerindeki jandarma trafik ekipleri, motosiklette bulunan Türk Bayrağını görünce bulunduğu yerden alarak öptü. Bayrağı katlayan jandarma, ekip aracına götürerek muhafaza altına aldı. Kazaya karışan taksi ile motosikletler çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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