Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge geneli ile yarın (Salı) güneyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yarın (Salı) kuzey ege kıyılarının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Ankara ile yarın (Salı) Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli Fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan ile yarın (Salı) kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)kuzey kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara