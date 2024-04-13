Havada kâbus! 1 ölü 7 yaralı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu-Tünektepe teleferik hattını tutan demir direklerden biri saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, hareket halindeki kabine çarptı. Parçalanan kabindeki 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. Olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada Memiş Gümüş (54) öldü. Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva yaralandı. 25 kabinde de 184 kişi havada mahsur kaldı. Yaralılar, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalanlardan 49’u kurtarılırken, 125 kişi için çalışmalar gece boyunca sürdü. Olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirirken, CHP de Antalya’ya heyet gönderdi.

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25 KABİNDE 184 KİŞİ MAHSUR KALDI

Kaza nedeniyle 25 kabinde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarma çalışmaları için bölgeye 80 profesyonel dağcı ekibi, 4 helikopter ve 1 askeri kargo uçağı sevk edildi. 49 kişi kurtarılırken mahsur kalan 125 kişiyi kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

DİREĞİN ÇARPTIĞI KABİN PARÇALANDI

Kopan demir direğin çarptığı kabinin tabanı ve camları parçalandı.