Hava yarın nasıl olacak? Meteoroloji'dan sağanak uyarısı: 29 Nisan il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji 29 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı bölgelerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 10°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 12°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 13°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 10°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğusunun çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Karaman ve Niğde çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 3°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 6°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT 5°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Ardahan ve Şırnak hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 12°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu