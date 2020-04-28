Hava yarın nasıl olacak? Meteoroloji'dan sağanak uyarısı: 29 Nisan il il hava durumu
Meteoroloji 29 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, çarşamba öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Marmara'da ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. İşte, yarın hava nasıl olacak, çarşamba günü yağmur yağacak mı? sorularının yanıtını araştıranlar için Türkiye geneli Meteoroloji il il 29 Nisan hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji 29 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporu...
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı bölgelerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 10°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 12°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 13°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 10°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğusunun çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Karaman ve Niğde çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 9°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 3°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 6°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 2°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT 5°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 15°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Ardahan ve Şırnak hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 12°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 11°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle