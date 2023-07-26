Gölgede 45 dereceyi göreceğiz! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Dışarı çıkmayın! İşinizi yarına erteleyin

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Meteoroloji verilerine göre, kavurucu sıcak hava bu hafta ‘pik’ yapacak. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde bugün, iç kesimlerde ise yarın yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredecek.

GÖLGEDE SICAKLIK 45 DERECEYE DAYANACAK



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge beklenen sıcaklıkları paylaştı:

Bugün çarşamba İstanbul'un Anadolu yakasında Çekmeköy-Ataşehir'den itibaren doğusu maksimum sıcaklı 40-42 C. Boğaz çevresi, Avrupa yakası, Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa gibi kıyıdan uzak iç kesimler 38-40C. Deniz kıyıları 37 C. Bunlar gölgede olacak sıcaklıklar.

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Marmara ve Ege de olacak maksimum sıcaklıklar: Trakya iç kesim 42 Edirne 39, Balıkesir 44, Bursa 42, Manisa 43 İzmir 41 Aydın 44 Muğla 42 Antalya 41 Marmara Bodrum 40-42 Fethiye 40 Çeşme 38 Akçay 39 C. Çanakkale iç 43, Kefken 40 Karasu 36 C.

"DIŞARI ÇIKMAYIN! İŞİNİZİ YARINA ERTELEYİN"



Aşırı sıcaklara karşı uyarıdan bulunan Orhan Şen şöyle devam etti:

Bu SICAKLIK gölgede ölçülen değerlerdir. Güneş de sıcaklık ölçülmez. Meydanlarda demir içindeki termometreler yanlıştır.

Ölçülen bu değer sıcaklıktır. ISI değildir. Bu sıcaklıklar sağlık açısından risk teşkil edebilir. Dışarı çıkmayın! Yarın sıcaklıklar düşecek. İşinizi yarına erteleyin.

Yarın perşembe Marmara ve Ege de sıcaklıklar düşecek. Risk azalır. Bu sıcaklıklar yarın İç anadoluya kayacak Ankara 40 C.