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Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana’da klimanın mucidine hayır duası

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#Afrika#Basra#Adana
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana’da klimanın mucidine hayır duası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

Afrika ve Basra sıcak hava ataklarının ardından üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği günlerde Adana’da gölgede 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi.

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Yazı aynı bölgedeki serin yaylalarda veya yazlıklarda geçirme imkânı olanlar kentten ayrıldı. İmkânı olmayanlar ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak ev ve işyerlerindeki klimalar sayesinde serinliyor.

‘OLMASAYDI UYUYAMAZDIK’

Bir grup vatandaş, 17 Temmuz 1902 yılında icat edilen klimanın ABD’li mucidi mühendis Willis Haviland Carrier’i anmak için Çukurova’da kaymaklı kadayıf dağıttı. Carrier’in fotoğrafının bulunduğu pankartı görüp klimanın icadının 121’inci yılında ünlü mucide dua edenler, dünyanın en önemli buluşlarından birine imza attığını söyledi.

Klimanın icadının adeta bir mucize olduğunu söyleyen Mehmet Saygın, “Özellikle Adana halkının gerçekten klimaya çok ihtiyacı var. Böyle bir icadı yaptığı için Allah kendisinden razı olsun. Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, yatamazdık, uyuyamazdık” dedi. Saygın, tatlı dağıtan vatandaşlara da teşekkür etti.

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UZMANLAR UYARDI: SICAKLAR HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlardan sıcakların hastalığa neden olabileceği uyarısı geldi. Avrupa’da yükselen sıcaklıkların Ostreopsis adı verilen bu mikroalgin büyüme hızında artışa neden olduğu belirtildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana’da klimanın mucidine hayır duası

Fransa’nın güneybatı kıyılarında plaja gelenlerin gözlerinde enfeksiyon, mide bulantısı ve yorgunluk gibi semptomlar gösterdiğini açıkladı. Yetkililer bu alglerin yaydığı gazı solumanın boğaz ağrısı, hapşırma ve ateş gibi semptomlara da neden olabileceğini belirtti.

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#Afrika#Basra#Adana