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Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı, İstanbullular Şile plajlarına akın etti

#İstanbul#Şile#Plaj

İstanbullular sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek Şile plajlarına akın etti.

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İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalanlar denize akın etti. Şile'de plajlardaki yoğunluk dikkat çekti. Denizin tadını çıkaranlar havadan da görüntülendi.

Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı, İstanbullular Şile plajlarına akın etti

Hafta sonu ailesiyle birlikte geçiren Ahmet Bacaksız, "Sultanbeyli'den geldik. Bugün hava güzel, deniz de güzel... Çocuklara değişiklik olsun diye geldik. Şile plajına iki yıldır pandemi nedeniyle gelememiştik. İnsanlar da bayağı özlemişler denizi galiba, yoğunlaşmaya başladı" dedi.

Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı, İstanbullular Şile plajlarına akın etti

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Ailesiyle birlikte Ümraniye'den gelen Mert Uzun ise, "Bugün çok sıcak hava, çocuklarla birlikte gelelim serinleyelim dedik. Deniz soğuk, hava sıcak ama daha giremedik. Biraz kalabalık plaj, bu kadar beklemiyorduk aslında. Şimdi çocuklarla birlikte oyun oynayarak zamanımızı geçiriyoruz" diye konuştu.

Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı, İstanbullular Şile plajlarına akın etti

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