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Belgrad Ormanı'na piknikçi akını

#İstanbul#Pazar#Piknik
Belgrad Ormanına piknikçi akını

İSTANBUL'da hafta sonu güzel havada doğada zaman geçirmek isteyenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

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Aileleriyle piknik yapmak isteyen İstanbullular, Sarıyer Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Belgrad Ormanı'nın içinden geçen Bahçeköy Kemerburgaz yolunda ise trafik durma noktasına geldi.

Ailesiyle birlikte vakit geçirmek için geldiklerini söyleyen Eser Altın, "Bugün çok güzel bir gün. Hep beraber ailece yemeğe geldik, eğleniyoruz. Her şey güzel, insanlar olabildiğince, bu şartlar altında iyi olmaya çalışıyorlar" dedi. Doğada rahatlamak için geldiklerini ifade eden Özkan İnci ise, "Sabah sakindi ama, şu an inanılmaz yoğunlaştı. Tabii insanlar İstanbul'un bu betonarme yoğunluğundan kaçıp buraya geliyor. Bu da çok normal bir şey" diye konuştu.

Piknik yapmak için araçları ile Belgrad Ormanı'na girmeye çalışanlar, trafik yoğunluğundan dolayı sıkıntı yaşadı. Nerdeyse durma noktasına gelen trafikte ilerlemeye çalışan Nizam Kartal, "İlerlemekte güçlük çekiyoruz. Sadece iki gişe var. Bu gişeleri genişletmeleri lazım. Alternatif yol yapmaları lazım" dedi.

Belgrad Ormanına piknikçi akını

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Göztepe'den geldiğini söyleyen Turgay Karataş da, "Yapacak bir şey yok. İstanbul'dan ancak bu şekilde çıkabiliyoruz" dedi.

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#İstanbul#Pazar#Piknik

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