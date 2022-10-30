Hava savunmasına ‘çılgın sistem’

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Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) son dönemde ürettiği silah ve sistemlerle öne çıkıyor. Milli Deniz Topu, Yavuz Obüsü, Keskin Nişancı Tüfeği KN-12 gibi sistemleri geliştiren MKE, şimdi de sayılı ülkelerin ürettiği Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) projesinde sona geldi. Seri üretim aşamasına gelen projenin bu yıl sonunda TSK envanterine girmesinin planlandığını açıklayan MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, YHSS’yi ilk kez Hürriyet’e anlattı:

HEM KARADA HEM GEMİDE

“Yakın Hava Savunma Sistemi çılgın bir sistem. Hem gemi platformunda hem de kara platformunda güdümlü mermiler olmak üzere, havadan karaya füzeler, insansız hava araçları (İHA), uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasını en etkili şekilde sağlayacak bir sistem. Yazılımları dahil tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdik.

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SERİ ÜRETİM BAŞLAYACAK

Şu anda atış testleri tamamlandı. Hiç kimsenin bizim kodlarımız ve bilgilerimize onayımız olmadan ulaşmasını istemiyoruz. Seri üretim ile ilgili karar alıp, hızla devam edeceğiz. Dışarıdan da ciddi talep var. Teslimat sene sonunda.”

DAKİKADA 6 BİN ATIŞ

-360 derece kendi ekseninde dönebilen ve 6 adet döner namludan dakikada 6 bin atış yapabilen sistem, hava hedefleri için 2 bin metre, kara hedefleri için 2 bin 500 metre etkili menzile sahip. Üzerinde elektro optik sensör, termal kamera, gündüz görüş kamerası ve lazer mesafe ölçer bulunuyor.

MKE çalışanları, Milli Savunma Bakanlığı ’ndan gelen talebi kısa süre içinde hayata geçirip, hava savunmasında çok etkili bu silahı geliştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ‘BANA OYUNCAKLARLA GELMEYİN’ TALİMATI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Yapılmayanı yapın, bana oyuncaklarla gelmeyin’ talimatıyla hareket ettiklerini belirten MKE A.Ş. Genel Müdürü Yasin Akdere, “Bizim de çıkış noktamız, yapılmayanı yapmak. MKE, savunma sanayi konusunda; mühimmat, silah, roket, patlayıcı ve kimyasal konusunda çok büyük değerleri barındırıyor” dedi.