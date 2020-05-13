Hava nasıl olacak? MGM Hava durumu tahminleri 13 Mayıs: Sıcak havalar geliyor!

Sıcak havaların kendisini göstermesiyle beraber, salı günü İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceyi gördü. Yurt genelinde son hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, çarşamba günü için bazı bölgelere sağanak uyarısında bulundu. Yapılan son tahminlere göre, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van'da yağış etkili olacak. İşte, Türkiye geneli 13 Mayıs hava durumu raporu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Çarşamba günü kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı, çarşamba günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 27°C

Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 24°C

Az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 26°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 27°C

Az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C

Az bulutlu

KONYA 15°C, 28°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu karadeniz bölümünün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık