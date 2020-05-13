Hava nasıl olacak? MGM Hava durumu tahminleri 13 Mayıs: Sıcak havalar geliyor!
13 Mayıs Çarşamba hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi bazı illerde ise hava sıcaklığı artacak. İşte, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına yönelik 13 Mayıs son hava durumu tahminleri.
Sıcak havaların kendisini göstermesiyle beraber, salı günü İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceyi gördü. Yurt genelinde son hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, çarşamba günü için bazı bölgelere sağanak uyarısında bulundu. Yapılan son tahminlere göre, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van'da yağış etkili olacak. İşte, Türkiye geneli 13 Mayıs hava durumu raporu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Çarşamba günü kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı, çarşamba günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 27°C
Az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 24°C
Az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 26°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 27°C
Az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Az bulutlu
KONYA 15°C, 28°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 14°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu karadeniz bölümünün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MARDİN 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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