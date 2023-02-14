Hava koridorunda yaşam uçuşu

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Askeri helikopterlerle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılar, buradan sağlıkçılar tarafından sedyeyle alınıp ilgili servislere indiriliyor. 6 bin personelin görev yaptığı, 1600 yataklı hastaneye şu ana kadar 6 günde toplam 4 bin yaralı ulaştırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralıların birçoğu, askeri kargo uçağı ile Ankara ve İstanbul’a sevk edildi. Kara, deniz ve havayolu ile tedavi için Mersin'e getirilen yaralı sayısı ise 15 bin oldu. Yaralılardan 12 bini taburcu edildi. Diğerlerinin tedavileri sürerken, 340'ının yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi. İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, "Herkesin bize ihtiyacı var, can kurtarmamız gerekiyor” dedi.