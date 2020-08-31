Hava durumu yarın nasıl olacak? 1 Eylül 2020 il il hava durumu tahminleri!
Hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalar kapsamında takip ediliyor. Yurt genelinde sıcak havalar etkisini arttırırken, Sivas'ta hava sıcaklığı 42 dereceyi gösterdi. Karabük'te ise sıcaklıklar 40 dereye çıktı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, salı günü Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği duyuruldu. İstanbul'da ise sıcaklıklar 32 derece civarında olacak. İşte, Türkiye geneli 1 Eylül il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu tahminleri, günlük olarak yayınlanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU 11°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 39°C
Az bulutlu
RİZE 21°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KARS 8°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA 17°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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