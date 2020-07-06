Hava durumu tahminleri 7 Temmuz 2020 - Yarın hava durumu nasıl olacak?
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yarın Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya çevreleri ile Bursa'nın güney ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da ise salı günü hava sıcaklığı 32 derece civarında seyredecek. Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken, ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. İşte, son değerlendirmelere göre, 7 Temmuz 2020 Türkiye geneli hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevreleri ile Bursa'nın güney ilçeleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Bursa'nın güney ilçeleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 32°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 29°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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