Hava durumu tahminleri 22 Ekim: Bugün hava nasıl olacak? Ege Bölgesi için yağış uyarısı!

MGM hava durumu tahminleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyıları ve Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile bu akşam saatlerinde Kıyı Ege, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin hava durumu raporu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bugün (Çarşamba)gece saatlerinde kadar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 26°C

Parçalı az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) akşam saatlerine kadar Muğla ile bugün (Çarşamba) Denizli dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bugün (Çarşamba) gece saatlerine kadar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 17°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerine il geneli ile gece saatlerinde güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 9°C, 22°C

Parçalı yer ye çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 26°C

Parçalı yer ye çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu batısı yer yer çok bulutlu, Isparta, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 31°C

Parçalı az bulutlu

ISPARTA 9°C, 21°C

Parçalı yer ye çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu güney kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 23°C

Parçalı az bulutlu

KAYSERİ 7°C, 24°C

Parçalı az bulutlu

KONYA 12°C, 23°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE 11°C, 26°C

Parçalı az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 22°C

Parçalı az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Parçalı az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 26°C

Parçalı az bulutlu

RİZE 14°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı az bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 19°C

Parçalı az bulutlu

KARS -2°C, 18°C

Parçalı az bulutlu

MALATYA 11°C, 25°C

Parçalı az bulutlu

VAN 3°C, 18°C

Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 29°C

Az bulutlu açık

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Az bulutlu açık

SİİRT 15°C, 28°C

Az bulutlu açık

ŞANLIURFA 19°C, 32°C

Az bulutlu açık