Hava durumu tahminleri 2 Ekim 2020! Hava nasıl olacak? O illere yağmur uyarısı!

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.

EKİM AYINDA SICAKLIKLAR ARTACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak bir eylül yaşandığını söyledi.

Uzun yıllardır sonbahar aylarında sıcaklığın arttığını belirten Demirhan, 1998'den beri sonbaharın hep mevsim normalinin üzerindeki sıcaklıkta geçtiğini anlattı.

Yaklaşık 0.5 ila 2 dereceye varabilecek artış yaşandığını dile getiren Demirhan, "2015'te sonbaharda mevsim ortalamasından 2 derece kadar artış yaşandı. 2016'da biraz düştü ancak 2017, 2018, 2019'da hep 1.5 ve 2 derece sıcaklık artışı oldu. Son 10 senede sadece 2 sene mevsim normallerinin altında, 8 sene mevsim normalinin üzerinde sıcaklık yaşandı." dedi.

Eylül ayında ise 2000 ile 2019 arasında sıcaklıkların hep mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Demirhan, "2015 Eylülünde mevsim normallerinin 3 derece, 2017'de 2.3 derece, 2018'de 1.4 derece, 2019 yaklaşık 1 derece kadar üzerinde sıcaklık yaşandı." ifadelerini kullandı.

"Ekim ve kasımın Akdeniz ve Güneydoğu'da kurak geçmesi bekleniyor"

Demirhan, 1970 ila 1999'lu yıllar baz alındığında, ülke genelinde 2000 ile 2019 arasında genel ortalamaya bakıldığında sıcaklıkların 0.96 derece arttığını belirterek, "1990'lı yıllarla 2000'li yılları kıyaslarsak Türkiye'de sıcaklıklar 0.96 derece kadar arttı." dedi.

Eylülde sıcaklığın 29 dereceye kadar çıktığını ifade eden Demirhan, şöyle konuştu:

"Yurt genelinde ekim ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde olması bekleniyor. Yine sıcak bir ekim ayı yaşayacağız. Ekim ve kasımda yağışın ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, Doğu Akdeniz, Akdeniz'in batı kıyıları ve kıyı Ege'de mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Ekim ve kasımın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kurak geçmesi öngörülüyor. İstanbul'da ise ekimde sıcaklıkların 0.5 ila 1 derece kadar mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Ekimde sıcaklık 23-24 dereceye kadar çıkarak, neredeyse bir yaz günü yaşayabiliriz. Kasımda ise sıcaklıklarda özellikle İstanbul'da mevsim normalleri beklenirken Marmara'nın kuzeyinde, Karadeniz sahil kesiminde 0.5 ila 1 derece kadar artış bekleniyor. Karadeniz'de sıcaklığın artması, deniz suyu sıcaklığının da yüksek olması oralarda hortum ve daha kuvvetli sağanakları bekleyebiliriz."

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ile gece saatlerinde Hatay kıyı kesimleri ve İskenderun Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinde kıyı kesimleri ve İskenderun Körfezinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Niğde, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzincan çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu