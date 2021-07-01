Hava bugün nasıl olacak? MGM 1 Temmuz il il hava durumu tahminleri - Sıcaklıklar yükseliyor
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Sıcak havalar kendisini göstermeye başlarken, Meteoroloji, Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Son tahminlere göre bugün hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara'da az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği ön görülüyor. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, MGM 1 Temmuz il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 33°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 37°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 17°C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 36°C
Az bulutlu
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 33°C
Az bulutlu
DÜZCE 19°C, 37°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 29°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 13°C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık