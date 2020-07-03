Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: 3 Temmuz hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yükselen hava sıcaklığı İstanbul'da hafta sonundan itibaren 31 ila 34 dereceleri görebilecek. MGM son dakika hava durumu raporuna göre, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevrelerinde ise cuma günü sağanak yağış etkili olacak. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 3 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri sıcak havaların etkisini arttırmasıyla gündemde yer almaya başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu
KASTAMONU 13°C, 32°C
Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bayburt ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 22°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Erzurum ve Ardahan, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 12°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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