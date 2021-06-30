Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı - 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri, Samsun’un doğu kesimleri ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 33°C

Parçalı ve bulutlu

BAYBURT 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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