Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı - 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu
Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde sıcak havalar etkisini gösterirken Meteoroloji bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri, Samsun’un doğu kesimleri ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağış etkili olacak. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, 30 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri, Samsun’un doğu kesimleri ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 33°C
Parçalı ve bulutlu
BAYBURT 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık