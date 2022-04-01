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Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri? Hatimle teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar

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Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri Hatimle teravih namazı nasıl kılınır İşte detaylar

Hatimle teravih namazı kılınan camiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak. Diyanet tarafından açıklanan yatsı namazı saatlerinde Müslümanlar teravih namazını da kılacaklar. Bazı camilerde bu namaz hatim ile kıldırılıyor. Peki, Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri? Hatimle teravih namazı nasıl kılınır?

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Hatimle teravih namazı kıldırılan camiler araştırılıyor. Hatimle kılınan teravih namazında her rekatta Kur’an-ı Kerim’den bir sayfa okunuyor. 20 rekatın sonunda bir cüz tamamlanmış oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada il il hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı.

HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER

İlçe         Cami

Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY TATBİKAT C.

Fatih      HACI HAMZA C.

Fatih      YUSUF ŞUCAATTİN C.

Ataşehir              BAĞLARİÇİ C.

Üsküdar              ÖMER ÖZTÜRK C.

Ümraniye           AHİ EVRAN MESCİDİ

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Şişli        MECİDİYEKÖY TEVFİKAĞAZADE C.

Eyüpsultan         PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Eyüpsultan         PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Fatih      HOCA ÜVEYZ C.

Silivri     ABDULLAH ALİYE CAN C.

Fatih      ŞEHZADEBAŞI C.

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Fatih      YAVUZ SULTAN SELİM C.

Sarıyer  TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.

Fatih      MİHRİMAH SULTAN C.

Başakşehir          HZ.BİLALİ HABEŞİ C.

Ümraniye           SANTRAL MUSTAFA AVNİ C.

Sancaktepe        SAMANDIRA MERKEZ C.

Fatih      İSKENDERPAŞA C.

Sultanbeyli         ULU C.

Fatih      SEYİTÖMER C.

Fatih      SOĞANAĞA C.

İL İL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLE RİÇİN TIKLAYINIZ

Zeytinburnu      DEMİRCİLER SİTESİ C.

Sancaktepe        AZİZ BAYRAKTAR C.

Şile         HACIOSMANAĞA C.

Bayrampaşa       KOCATEPE C.

Maltepe              HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT C.

Fatih      HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.

Fatih      SANKİYEDİM C.

Adalar   HACI MEHMET KERSE MESCİDİ

Fatih      HADIM İBRAHİMPAŞA C.

Eyüpsultan         ARPACI HAYRETTİN C.

Kartal    MAARİFİ C.

Eyüpsultan         ŞEVKİBEY C.

Fatih      GAZİ AHMETPAŞA C.

Gaziosmanpaşa PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN C.

Fatih      MURATPAŞA C.

Fatih      KUMRULU MESCİDİ

Arnavutköy        ARNAVUTKÖY MERKEZ C.

Üsküdar              KEREM AYDINLAR C.

Fatih      BEHRUZAĞA ODABAŞI C.

Esenler HZ.ALİ C.

Bakırköy              M.KEMAL KIYMET DEMİR MESCİDİ

Sarıyer  CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.

Ümraniye           NECAT C.

AvcılarFETİH C.

Sultangazi           MESCİDİ SELAM C.

Eyüpsultan         HÜSEYİN ŞAHİN C.

Fatih      MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR C

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Eyüpsultan         KIZILMESCİT C.

Pendik  LOKMAN HEKİM C.

Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY MERKEZ C.

Beylikdüzü         SACİT ATEŞ C.

Sultangazi           RAVZA C.

Güngören           GENÇOSMAN C.

Sultanbeyli         RIFAT BÖREKÇİ C.

Fatih      ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.

Ataşehir              SELMAN-I FARİSİ C.

Eyüpsultan         ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN C.

Fatih      TAHİRAĞA C.

Başakşehir          MEDİNE MÜDAFİİ FAHRETTİN PAŞA C.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

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İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur

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