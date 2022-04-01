Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri? Hatimle teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar

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Hatimle teravih namazı kıldırılan camiler araştırılıyor. Hatimle kılınan teravih namazında her rekatta Kur’an-ı Kerim’den bir sayfa okunuyor. 20 rekatın sonunda bir cüz tamamlanmış oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada il il hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı.

HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER

İlçe Cami

Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY TATBİKAT C.

Fatih HACI HAMZA C.

Fatih YUSUF ŞUCAATTİN C.

Ataşehir BAĞLARİÇİ C.

Üsküdar ÖMER ÖZTÜRK C.

Ümraniye AHİ EVRAN MESCİDİ

Şişli MECİDİYEKÖY TEVFİKAĞAZADE C.

Eyüpsultan PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Eyüpsultan PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Fatih HOCA ÜVEYZ C.

Silivri ABDULLAH ALİYE CAN C.

Fatih ŞEHZADEBAŞI C.

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Fatih YAVUZ SULTAN SELİM C.

Sarıyer TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.

Fatih MİHRİMAH SULTAN C.

Başakşehir HZ.BİLALİ HABEŞİ C.

Ümraniye SANTRAL MUSTAFA AVNİ C.

Sancaktepe SAMANDIRA MERKEZ C.

Fatih İSKENDERPAŞA C.

Sultanbeyli ULU C.

Fatih SEYİTÖMER C.

Fatih SOĞANAĞA C.

İL İL HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLE RİÇİN TIKLAYINIZ

Zeytinburnu DEMİRCİLER SİTESİ C.

Sancaktepe AZİZ BAYRAKTAR C.

Şile HACIOSMANAĞA C.

Bayrampaşa KOCATEPE C.

Maltepe HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT C.

Fatih HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.

Fatih SANKİYEDİM C.

Adalar HACI MEHMET KERSE MESCİDİ

Fatih HADIM İBRAHİMPAŞA C.

Eyüpsultan ARPACI HAYRETTİN C.

Kartal MAARİFİ C.

Eyüpsultan ŞEVKİBEY C.

Fatih GAZİ AHMETPAŞA C.

Gaziosmanpaşa PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN C.

Fatih MURATPAŞA C.

Fatih KUMRULU MESCİDİ

Arnavutköy ARNAVUTKÖY MERKEZ C.

Üsküdar KEREM AYDINLAR C.

Fatih BEHRUZAĞA ODABAŞI C.

Esenler HZ.ALİ C.

Bakırköy M.KEMAL KIYMET DEMİR MESCİDİ

Sarıyer CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.

Ümraniye NECAT C.

AvcılarFETİH C.

Sultangazi MESCİDİ SELAM C.

Eyüpsultan HÜSEYİN ŞAHİN C.

Fatih MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR C

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Eyüpsultan KIZILMESCİT C.

Pendik LOKMAN HEKİM C.

Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY MERKEZ C.

Beylikdüzü SACİT ATEŞ C.

Sultangazi RAVZA C.

Güngören GENÇOSMAN C.

Sultanbeyli RIFAT BÖREKÇİ C.

Fatih ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.

Ataşehir SELMAN-I FARİSİ C.

Eyüpsultan ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN C.

Fatih TAHİRAĞA C.

Başakşehir MEDİNE MÜDAFİİ FAHRETTİN PAŞA C.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

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İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur