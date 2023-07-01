Hatayspor’un tesislerine girdik... Tezahüratların yerini sessiz çığlıklar almış

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HATAYSPOR’un antrenmanlarını yaptığı, maçlara hazırlandığı Osman Çalgın Tesisleri’ndeki sahalara çadırlar kuruldu. Şu an yüzlerce depremzede bu çadırlarda yaşıyor. Bir dönem futbolcuların antrenman yaptığı, maçlara hazırlandığı, kamp yaptığı tesisler çadırkente dönüşmüş durumda. Futbolcu ve teknik heyetin kullandığı idari bina ise depremin izlerini taşıyor.

SON TAKTİK TAHTASI

Binanın dış cephesinde çatlaklar göze çarparken, iç bölümlerine girdiğimizde insanı duygulandıran bir manzara karşılıyor bizi. Bir tarafta soyunma odaları, diğer tarafta yerlere dağılmış eşyalar, futbolcu ve teknik heyetin dinlenme alanları. Depremden hemen önce son taktiklerin yazıldığı taktik tahtası ise olduğu gibi duruyor.

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Son Kasımpaşa maçı öncesi taktiklerin yazıldığı tahta, olduğu gibi duruyor.

Tahtada 27 futbolcunun isimleri de yer alıyor. İdari binanın karşısında ise tesislerin ve depremzedelerin güvenliğini sağlayan askerlerin kaldığı büyük sahra çadırı göze çarpıyor. Tesislerin girişinde yine Mehmetçik 7/24 nöbet tutuyor.

ACI VE HÜZÜN STADI

Depremden saatler önce Atakaş Hatayspor, karşılaştığı Kasımpaşa’yı enkazda hayatını kaybeden Christian Atsu’nun golüyle yenerek büyük sevinç yaşamıştı. Deprem feleketi sonrası ise Yeni Hatay Stadı’ndaki sevinç, yerini acıya bıraktı. Bir süre yüzlerce depremzedeye barınma alanı oldu. Sonrasında çadırların kaldırıldığı stat, sessizliğe büründü, kapılarına kilit vuruldu.

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Çimleri sararan, kale fileleri çöplerle dolan stada adeta acı ve hüzün çökmüş. Depremden önce her maçta binlerce taraftara ev sahipliği yapan stadın, soyunma odaları, locaları harabe durumda.

Bir zamanlar gol sesleriye çınlayan stat şimdi tam bir harabe. Kale fileleri ve etrafa saçılan çöpler can yakıyor.

KÜLLERİNDEN DOĞACAK

- Depremler nedeniyle geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig’den çekilen Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına İstanbul’da başladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenmanlara çıkan Hatayspor, 10 Temmuz tarihine kadar burada çalışma yaptıktan sonra, ikinci etap için Topuk Yaylası’na geçecek.

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Yeni Hatay Stadı’nın soyunma odaları ve tuvaletleri harabeye dönmüş.

BAŞKANVEKİLİ AYDIN TOKGÖZ: TOP DA LAZIM PET ŞİŞE SU DA

- Hatayspor Başkanvekili Aydın Tokgöz, gelecek sezon maçlarını Mersin’de oynayacaklarını, yeniden sahalara dönmek için çalışmalara başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Hatayspor zor bir dönemden geçiyor. İnanılmaz bir bütçe açığımız var, sponsor bulmaya çalışıyoruz. Hatayspor için özel bir kampanya yapılabilir mi? Olabilir. Sadece bize değil, deprem bölgesindeki diğer takımları da kapsayacak kampanya yapılabilir. Hatayspor’un her şeye ihtiyacı var. Futbol topuna, antrenman malzemelerine, bir pet şişe suya bile ihtiyacımız var. Her şeye rağmen biz yine de ligdeki yerimizi alacağız. Depremde büyük yıkım yaşayan kentimize moral olması, umut olması için, yaralarımızı sarmak adına ligde olacağız.”

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5 KAYBI VAR

- HATAYSPOR depremde Ganalı yıldız futbolcusu Christian Atsu, A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu ile 15 yaş altı takımda yer alan futbolcu Fatin Can ve 14 yaş altı takım futbolcusu Hamza Sürer’i kaybetti.