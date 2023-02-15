Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti moloz sahasına döndü!

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği illerden Hatay'da yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan yapıların çoğunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Enkazla ortaya çıkan moloz ve çöpler de taşınmaya başlandı. Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran, bölgeden göç eden kuşların da dinlenme alanı olan Milleyha Kuş Cenneti'ne depremin ardından ortaya çıkan moloz ve çöpler döküldü.

BAKANLIK, BELEDİYELERİ UYARDI

Haberin Devamı

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu'nun, sosyal medya hesabından, Milleyha Kuş Cenneti ile binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala çöp ve moloz döküldüğü yönündeki paylaşımına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar yanıt verdi. Birpınar, paylaşımında, dökülen atıkların temizlenmesi sürecini başlattıklarını, bölgeye atık döken belediyelerin de uyarıldığını kaydetti.

Çöp ve molozların olduğu alanda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilaçlama işleminin ardından kaldırma işlemlerine başlanacak.

Öte yandan kumsal ile kuşların olduğu bölgeye dökülen çöp ve molozlar, dronla görüntülendi.