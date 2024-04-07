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Hatay’da yeni dönem

Güncelleme Tarihi:

#CHP#AK Parti#Hatay
Hatay’da yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:00

AK Parti’li Mehmet Öntürk, seçimde yüzde 44.48 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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Öntürk 346 bin 60 oy alarak, 342 bin 699 oy toplayan CHP’li Lütfü Savaş’ı geride bıraktı. CHP seçim sonucuna itiraz etti. CHP’nin itirazını, İl Seçim Kurulu reddetti. İtiraz tartışmaları sürerken Öntürk dün mazbatasını aldı.

CHP BUGÜN YSK ÖNÜNDE

CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medyadan çağrıda bulundu: “Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın (bugün) saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay’ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum.”

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#CHP#AK Parti#Hatay

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