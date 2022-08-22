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Hatay'da vücudunda leke ve kitle ile doğan bebek tedavi ediliyor

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#Hatay#Reyhanlı#Sağlık
Hatayda vücudunda leke ve kitle ile doğan bebek tedavi ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 17:33

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğuştan vücudunun her yerine dağılan leke ve kitleler ile dünyaya gelen Abdurrahman bebeğe Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yardım eli uzatarak tedavi olmasını sağlıyor.

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Reyhanlı'da doğan yabancı uyruklu 14 aylık Abdurrahman bebek doğuştan vücudunun her yerine dağılan leke ve kitleler ile dünyaya geldi. Aile maddi imkansızlıklar sebebi ve kimden yardım isteyeceklerini bilmediklerinden dolayı çocuklarını tedavi ettiremedi.

14 aylık Abdurrahman bebeğin annesi bir etkinlik sırasında farklı kişilerin aracılığı ile Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat’a ulaşıldı. Hambolat konu ile yakından ilgilenerek Abdurrahman bebeğin tedavi edilmesi için gerekli işlemleri yaptı.

Hatayda vücudunda leke ve kitle ile doğan bebek tedavi ediliyor

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınan Abdurrahman bebek getirildiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk muayenesinin ardından tedavisinin devamı için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Hatayda vücudunda leke ve kitle ile doğan bebek tedavi ediliyor

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#Hatay#Reyhanlı#Sağlık

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