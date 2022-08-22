Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Havrita uygulaması için karar

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Havrita isimli uygulamaya tepkiler büyüyor. Uygulamada başıboş köpeklerin işaretlendiğini ve öldürüldüğünü söyleyen hayvanseverler sosyal medyada 'Havrita kapatılsın' kampanyası başlattı. Bunun üzerine site sahibi bugün itibariyle siteye yeni girişlerin durdurulduğunu bildirerek, 'Kısa bir ara verdik' notu paylaştı. DHA'ya açıklamalarda bulunan Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, "Arkadaşımız tamamen iyi niyetle, başıboş köpeklerin refahı ve insanların da başıboş köpekler nedeniyle zarar görmemesi için siteyi oluşturmuş. Garip iftiralar ortaya çıkınca bir ara verme kararı aldı. Sitede erişim engeli yok, sitenin kendi sahibi tamamen durdurdu. Çünkü, art niyetli kişilerin gidip hem işaretleme yapıp, sonra da orada canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için kısa bir ara verdik. Bunun sorumluları ortaya çıksın.



Sitede şu an eski saldırı vakaları duruyor, yeni giriş yapılmıyor. 3 görüntüyle bu haber pompalandı. Kimse araştırmadan hemen paylaşmaya başladı. Ağzından köpükler saçılan yavru köpek olayı 2017 yılında meydana geldi, birçok haber kanalı ve sosyal medyada var. Bir diğer olay, asılmış bir köpek görüntüsü. Bu da 2022 mart ayında Akyaka'da olmuş.

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Bir diğeri yerde uzanmış ıslak bir köpek bu da barınağa sel basması sonucu olan bir olay. Hepsi 11 Mayıs 2022'den önce gerçekleşmiş olaylara ilişkin görüntüler" dedi.

'HAVRİTA'NIN SAHİBİ BEN DEĞİLİM'

Uygulama hakkında yaptığı açıklamaların ardından kendisine karşı da linç kampanyası başlatıldığını söyleyen Koçak, linç kampanyası başlatanlar hakkında şikayetçi olacağını belirtti. "Havrita'nın sahibi ben değilim" diyen Koçak, "Köpekten korktuğum için Havrita diye bir site kurdurmadım.

Bu ülkede başıboş köpek sorunu var, şu anda bu linç tam da yerini buldu. Başıboş köpek sorunundan dolayı insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor.

Parçalanarak köpek tarafından yenilen çocuklar var. Biz hayvanları seviyoruz, korumak zorundayız ama biz insanları da seviyoruz. İnsanların da yaşama hakkı var. Erişim engeli başvurusunda bulanacaklar, bulunsunlar. Daha önce de bulunuldu. Daha önce o başvurular reddedildiği için bu kampanya başlatıldı. Ben hakkımdaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Havrita'da bir hata varsa düzeltilebilir. Havrita'dan önce de bu ülkede köpekler zehirleniyordu, hatta belediyeler eliyle zehirleniyordu. Yasada değişiklik yapıldı, hayvanlar yine korunamadı. Yapılan değişiklik yeni bir rant kapısı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

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'SİTEYİ KURAN KİŞİ BU DURUMDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜN'

Hukuki haklarını kullanacağını söyleyen Koçak, "Bu olayı başlatan kişi Twitter'da oda açıp konuşurken, ona diyorlar ki, 'Bize verdin ve paylaştırdın, biz de paylaştık. Bu olaylar eskiymiş Havrita ile ilgisi yokmuş' dediklerinde, 'İsterse 10 yıl önce olsun köpek zehirlenmiş mi? Zehirlenmiş. Biz bunu Havrita için kullanırız, linç başlattık. Kötü mü oldu?' diye ses kayıtları var. Ben kendi adıma kanuni haklarımı kullanacağım.



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Siteyi kuran kişi bu durumdan dolayı çok üzgün, o tamamen iyi niyetle vefat eden çocuklar ve sömürülen hayvanlar için bu işe girmiş kişi. Bu uygulamada kişiler giriş yaptıktan sonra bildirimler belediyeye yapılıyor. Belediyenin gelip olaya müdahale etmesi gerek, buradan da bir kamuoyu oluşturup 5199 sayılı kanunun insan hakları ve refahı temelli değiştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

“İŞARETLENEN YERLERDE KÖPEK ÖLÜMLERİ OLUYOR”

İşaretlemelerin iyi niyetli olmadığını vurgulayan Av. Ekmekçi, “Havrita sokakta köpek istemeyen, hayvanların toplatılıp öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir uygulamadır. Sokakta görülen köpeklerin işaretlenmesini istiyorlar. Her yerden işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemeler iyi niyetli değil çünkü işaretlenen yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyuyoruz. Bize bu yönde ihbarlar geliyor. Bakıyoruz uygulamada işaretlenmiş yer mi diye evet öyle olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“TOPLUM ‘HAYVANSEVER’ VE ‘HAYVAN DÜŞMANI’ DİYE İKİYE BÖLÜNDÜ”

Hayvan düşmanlığının empoze edildiğini belirten Avukat Ekmekçi, “Sosyal medyada çok fazla hesapları var gibi gözüküyor ama hepsi sahte. Bu uygulamaları kısa sürede geliştirdikleri için inanılmaz bir para güçleri olduğunu düşünüyoruz. Toplum bir anda ‘hayvansever’ ve ‘hayvan düşmanı’ diye ikiye bölündü.

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Platform toplumu karıştırmak için oluşturulmuş. Biz hukukçular bu uygulamadan son derece rahatsızız. Yaşananlar yasaya aykırı, Türkiye’de hayvanların yaşam hakkı hem Hayvanları Koruma Kanunu, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde, uygulama yönetmeliğinde güvence altına alınmıştır. Uygulama yüzünden hayvanların yaşam hakkı tehlike altında. Dolayısıyla uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Bunun için bizler barolar olarak dava açmayı düşünüyoruz. Hatta Türkiye Barolar Birliği bünyesinde de Hayvan Hakları Komisyonu olarak bu yönde bir karar aldık. Barolar birliğinin onayına sunacağız, eylül ayı gibi davayı açmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

5651 sayılı bir kanun var, Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK) başkanının yaşam hakkını tehdit eden içerikleri barındıran uygulamaları resen kapatma yetkisi olduğunu söyleyen Avukat Ekmekçi, “Yani hiç dava açmamıza da gerek yok. Sosyal medyada ortalık adete yıkılırken yetkililerin harekete geçmemesi bizi üzüyor. Hayvanların ağzı dili yok, biz insanlar da olmasa savunacak kimseleri yok. Uygulama kapatıldıktan sonra yeniden hangi isimle hangi hesap açılırsa açılsın sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“ANTALYA’DAKİ KÖPEK ZEHİRLENMELERİNDE UYGULAMANIN BAĞLANTISI VAR”

Avukat Ekmekçi, Antalya’da köpeklerin zehirlenme haberini almadan önce Havrita’ya yönelik görseller sosyal medyada paylaşıldığını anlattı. Ekmekçi, “Muratpaşa’da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8-10 köpek zehirlendi. Bu bir suç aynı zamanda toplum ve insan sağlığını da tehdit ediyor. Sadece hayvanlar değil hayvanseverler de hedef haline geliyor. Bu işaretlemeler yapıldığında o hayvanları korumak için giden de oluyor. Bu da birtakım çatışmaları beraberinde getiriyor. Bir an önce gerekli müdahaleler yapılmalı” dedi.





