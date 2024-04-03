×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hatay’da tepki çeken olay! Göç yolundaki leylekleri silahla vurdular

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Samandağ#Leylek
Hatay’da tepki çeken olay Göç yolundaki leylekleri silahla vurdular
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 13:42

Hatay'da kuş cenneti olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı’na yakın bir noktada 2 leylek silahla vurulmuş halde bulundu.

Haberin Devamı

Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan Hatay’da binlercesi görülmeye başlanmıştı.

Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluştururken, Samandağ ilçesinde istenmeyen bir manzarayla karşılaşıldı. Kuş cenneti olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı’na yakın bir noktada 2 leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.


Kuş Gözlemcisi Alican Gümüş, bölgeden silah seslerinin zaman zaman geldiğine değinerek, “Bugün Milleyha Sulak Alanı’nda kuş gözlemi yaparken 2 tane leyleğin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördük. Kuşun yanına gittiğimiz zaman kuşun av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu fark ettik. Daha önce oradan silah sesleri geliyordu, daha önce birkaç kez uyarılarımız olmuştu. Sürekli ses geldiğini söylüyorduk. Şu an bir av yasağı var, yasak olmasa da bu hayvanlara zarar verilmemesi gerekmektedir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Samandağ#Leylek

BAKMADAN GEÇME!