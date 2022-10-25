Hatay’da lunaparkta korkutan yangın

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Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde bulunan lunaparkta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bilet satış kulübesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, daha sonra iki oyun makinesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına, çevredeki vatandaşlar su ve yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında, bilet satış kulübesi ve iki oyun aleti kullanılmaz hale geldi.