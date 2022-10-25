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Hatay’da lunaparkta korkutan yangın

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#Lunapark#Hatay#Yangın
Hatay’da lunaparkta korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 13:44

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir lunaparkta çıkan yangın paniğe yol açtı. Lunaparktan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, yangın halkın ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde bulunan lunaparkta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bilet satış kulübesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, daha sonra iki oyun makinesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına, çevredeki vatandaşlar su ve yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında, bilet satış kulübesi ve iki oyun aleti kullanılmaz hale geldi.

Hatay’da lunaparkta korkutan yangın

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#Lunapark#Hatay#Yangın

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