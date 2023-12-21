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Hatay'da depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybetmişti! Aylar sonra bir acı haber daha

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#Hatay#Deprem#Depremzede
Hatayda depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybetmişti Aylar sonra bir acı haber daha
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 16:56

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Hatay'da eşi ile 3 çocuğunu kaybedip, enkaz başında beklediği sırada cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez (61), yaşamını yitirdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi Halime (48) ile çocukları Cansu (14), Savaş (16) ve Oktay Ölmez'i (3) kaybeden, 6 Şubat'ta gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrenen, bekleyiş sırasında cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez, 19 Aralık'ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Hatayda depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybetmişti Aylar sonra bir acı haber daha

Solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölmez'in cenazesi, dün Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na, eşi ile çocuklarının ortasına defnedildi.

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Hatayda depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybetmişti Aylar sonra bir acı haber daha

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#Hatay#Deprem#Depremzede

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