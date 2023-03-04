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Hatay'da çadır bölgelerine tankerlerle su

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#Su#Tanker#Hatay
Hatayda çadır bölgelerine tankerlerle su
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 16:22

Hatay'da deprem sonrası çadır veya konteynerlerde yaşayanların sorunlarından biri de temiz suya erişim oldu. Duş, bulaşık gibi ihtiyaçlar için kullanılan su, çevre ilçelerden tankerlerle taşınırken, içme suyu ise AFAD tarafından pet şişelerde dağıtılıyor. Depremzedeler, şebeke suyunda sıkıntı yaşandığı zaman gönüllülerin de içme suyu getirdiğini ancak istedikleri her an ulaşamadıklarını söyledi. 

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Hatay'da deprem nedeniyle kentin su dağıtım şebekeleri de hasar gördü. Hem kullanma hem içme suyu açısından kentin birçok noktasına su verilemedi. Su sorunu, çevre ilçe veya illerden tankerlerle taşınan sularla çözülmeye çalışıldı. Bazı depremzedeler ise kentteki küçük dere veya su kuyusu gibi tehlikeli olduğu düşünülen su kaynaklarından ihtiyacını gidermek istedi. 

Dernek tarafından sağlanan çadırda kalan Fevzi Kurtoğlu ve Nadir Kurtoğlu, birçok sorunla birlikte en büyük sorunlardan birinin temiz su olduğunu söyledi. Kurtoğlu, duş yapamadıklarını, akraba veya tanıdıklarının yıkılmayan evlerine tehlikeli olmasına rağmen haftada 1 gitmeye çalıştıklarını anlattı. Depremzedeler, şebeke suyunda sıkıntı yaşandığı zaman gönüllülerin de içme suyu getirdiğini ancak istedikleri her an ulaşamadıklarını söyledi. Bazı depremzedeler ise bulaşık ve benzeri işler için kullanma suyunu yakındaki su kuyusundan aldıklarını dile getirdi.

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Hatayda çadır bölgelerine tankerlerle su



Çadır veya konteyner kent dışındaki alanda kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyeli depremzede aile ise su ihtiyaçlarını yakındaki küçük dereden sağlamaya çalışıyor. Suriyeli aile, hem içme suyu hem de kullanma suyu açısından sorun yaşadıklarını anlattı.

ÇADIR KENTLERE TANKERLE SU 

Öte yandan birçok noktaya kurulan veya kurulumu devam eden çadır veya konteynerlerde alan altyapısı, su ve elektrik şebekelerine bağlanıyor. Çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan su depolarına, tankerle su getiriliyor ve banyo, tuvalet, çamaşır gibi ihtiyaçlarda kullanılıyor. İçme suyu da AFAD tarafından pet şişelerle paketli olarak gönderiliyor.

Hatayda çadır bölgelerine tankerlerle su



KULLANMA SUYU SERİNYOL'DAN 

Antakya'daki çadır kentin yönetim başkanı Abdülmecit Özmen, 300'e yakın çadırda 1500 kişinin kaldığını, personelle birlikte sayının 1650'yi bulduğunu belirterek, "İçme suyunu kapalı sulardan sağlıyoruz diğer suları da kontrolleri yapılarak Serinyol tarafından tankerlerle taşıyoruz. Bu tankerlerden verilen suların üzerine 'İçilemez' diye de özellikle vurguluyoruz. Bazı yerlerde kaçak olabilme ihtimaline karşı o suyu içme suyu olarak kullanmalarına müsaade etmiyoruz. Sadece duş, çamaşır, tuvalet gibi alanlarda kullanabiliyorlar. Bu su, kontrollerden geçtikten sonra Serinyol bölgesinden getiriliyor, sabah ve akşam iki kez su takviyesi yapılıyor. Arada sıkıntı yaşanırsa da 25 tonluk tankerlerle buraya su gönderiliyor" dedi.

SIKINTI GENEL ŞEBEKEDE 

Çadır kenti yaparken şehrin su şebekesine bağladıklarını ve altyapının hazır olduğunu dile getiren Özmen, "Şu an vanamız kapalı. Şehirde bazı noktalardaki patlaklar, genel şebeke suyunda sıkıntı olduğu için verilmiyor. Sorun giderildiğinde hemen verilebilecek. Şu an şebekeye su verilemiyor, sıkıntılar nedeniyle işlerimiz taşıma suyla yürüyor ama altyapımız hazır, şebekeye su verildiğinde taşımayı durduracağız. İçme suyunu pet şişelerle hazır sular, her sabah tüm çadırlara eşit şekilde dağıtım yapıyoruz. İhtiyaç olması durumunda kalabalık olan çadırlarda, zaten her çadırın bir kimlik numarası da var, ona göre ekstra su takviyesi yapıyoruz" diye konuştu.

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#Su#Tanker#Hatay

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