Hatay'da çadır bölgelerine tankerlerle su

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Hatay'da deprem nedeniyle kentin su dağıtım şebekeleri de hasar gördü. Hem kullanma hem içme suyu açısından kentin birçok noktasına su verilemedi. Su sorunu, çevre ilçe veya illerden tankerlerle taşınan sularla çözülmeye çalışıldı. Bazı depremzedeler ise kentteki küçük dere veya su kuyusu gibi tehlikeli olduğu düşünülen su kaynaklarından ihtiyacını gidermek istedi.



Dernek tarafından sağlanan çadırda kalan Fevzi Kurtoğlu ve Nadir Kurtoğlu, birçok sorunla birlikte en büyük sorunlardan birinin temiz su olduğunu söyledi. Kurtoğlu, duş yapamadıklarını, akraba veya tanıdıklarının yıkılmayan evlerine tehlikeli olmasına rağmen haftada 1 gitmeye çalıştıklarını anlattı. Depremzedeler, şebeke suyunda sıkıntı yaşandığı zaman gönüllülerin de içme suyu getirdiğini ancak istedikleri her an ulaşamadıklarını söyledi. Bazı depremzedeler ise bulaşık ve benzeri işler için kullanma suyunu yakındaki su kuyusundan aldıklarını dile getirdi.

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Çadır veya konteyner kent dışındaki alanda kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyeli depremzede aile ise su ihtiyaçlarını yakındaki küçük dereden sağlamaya çalışıyor. Suriyeli aile, hem içme suyu hem de kullanma suyu açısından sorun yaşadıklarını anlattı.Öte yandan birçok noktaya kurulan veya kurulumu devam eden çadır veya konteynerlerde alan altyapısı, su ve elektrik şebekelerine bağlanıyor. Çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan su depolarına, tankerle su getiriliyor ve banyo, tuvalet, çamaşır gibi ihtiyaçlarda kullanılıyor. İçme suyu da AFAD tarafından pet şişelerle paketli olarak gönderiliyor.