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Hatay'da bulaşıcı hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve kireçleme

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#Hatay#Bulaşıcı Hastalık#Deprem
Hatayda bulaşıcı hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve kireçleme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 09:53

Hatay'da bulaşıcı hastalık riskine karşı görevlendirilen 2 belediyenin personeli, çadır kentler ile toplu alanlarda dezenfeksiyon ve kireçleme işlemi yapıp, çevreyi temizliyor.

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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 41 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği, yüzlerce binanın yıkıldığı Hatay'da da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra bulaşıcı hastalıklara karşı da tedbirler alındı. Bu kapsamda bölgede görevli Gölcük Belediyesi'nin 248 personeli, çadır kentlerde dezenfeksiyon ve kireçleme işlemi yapıyor. Gebze Belediyesi'nin 200 personeli ise çevreyi temizliyor.

Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Serkan Aksöz, "Sağlık Bakanlığı'nca belediyemize Hatay'da ilaçlama ve dezenfeksiyon sorumluluğu verildi. Çalışmaları yapmak için ekibimiz ile başkanımız Ali Yıldırım Sezer'in yanına, Hatay'a geldik. Bölgede ekibimizle çadır kentlerde ve vatandaşların temas ettiği yerlerde dezenfeksiyon, kemirgen ilaçlaması, kireçleme çalışmaları yapıyoruz. Halk sağlığının korunması için çalışıyoruz" dedi.

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Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İslam Özdağ ise "Depremin ikinci gününde Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz'e, Hatay'daki temizlik işleri sorumluluğu verildi. Yaklaşık 200 personel ve araçlarımızla bölgeye geldik. Bölgede halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi adına birinci basamak olarak temizlik faaliyetleri önem arz etmekteydi. Çadır kentlerde, insan kalabalığının olduğu yerlerde temizlik faaliyetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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#Hatay#Bulaşıcı Hastalık#Deprem

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