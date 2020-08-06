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AA- Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Hatay'da bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı

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Hatay'da bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Güzelce Mahallesi'nin bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Karar üzerine mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

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