AA- Fotoğraf: İHA
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Hatay'da bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Güzelce Mahallesi'nin bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Karar üzerine mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.
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