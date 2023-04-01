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Hatay'da art arda 4'ten büyük iki deprem

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#SamandaÄŸ
Hatayda art arda 4ten bÃ¼yÃ¼k iki deprem
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 15:51

AFAD'Ä±n verilerine gÃ¶re; Hatay'Ä±n SamandaÄŸ ilÃ§esinde 6 dakika arayla 4.1 ve 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde iki deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (AFAD) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Hatay'Ä±n SamandaÄŸ ilÃ§esinde 4.1 ve 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde iki deprem meydana geldi. Ä°lk deprem yerin 13.34 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸirken ikinci deprem ise yerin 17 kilometre derinliÄŸinde oluÅŸtu.Â 

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Hatayda art arda 4ten bÃ¼yÃ¼k iki deprem


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#Deprem#Hatay#SamandaÄŸ

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