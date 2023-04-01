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Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (AFAD) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Hatay'Ä±n SamandaÄŸ ilÃ§esinde 4.1 ve 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde iki deprem meydana geldi. Ä°lk deprem yerin 13.34 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸirken ikinci deprem ise yerin 17 kilometre derinliÄŸinde oluÅŸtu.Â

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