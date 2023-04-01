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Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (AFAD) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Hatay'Ä±n SamandaÄŸ ilÃ§esinde 4.1 ve 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde iki deprem meydana geldi. Ä°lk deprem yerin 13.34 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸirken ikinci deprem ise yerin 17 kilometre derinliÄŸinde oluÅŸtu.Â
#DEPREMâ€” AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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BÃ¼yÃ¼klÃ¼k:4.1 (Mw)
Yer:SamandaÄŸ (Hatay)
Tarih:2023-04-01
Saat:15:34:39 TSÄ°
Enlem:36.148 N
Boylam:35.904 E
Derinlik:13.34 km
Detay:https://t.co/4pyv0zYjMz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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#DEPREMâ€” AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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BÃ¼yÃ¼klÃ¼k:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antakya KÃ¶rfezi - [04.22 km] SamandaÄŸ (Hatay)
Tarih:2023-04-01
Saat:15:40:53 TSÄ°
Enlem:36.089 N
Boylam:35.901 E
Derinlik:17.92 km
Detay:https://t.co/FBIBsLZfDW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi