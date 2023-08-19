×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hatay’da 16 kilise hasar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Kilise#Hasar
Hatay’da 16 kilise hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

6 Şubat’taki depremde Hatay’da 16 kilise hasar gördü. Depremden beri ibadetlerini yapamadığını belirten cemaat, restorasyon ve tadilat beklediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da hasar gören binlerce yapının arasında 16 kilise de yer aldı. İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Yusuf Tabaş, bu kiliselerin hiçbirinde ibadet yapılamadığını söyledi. Tabaş, "Depremle birlikte kilisemiz de hasar gördü. İç yapısı çok bozulmamış gibi görünse de yer yer çatlaklar ve zeminde bazı çatlamalar mevcut. Kilisenin ortasında bulunan iki sunak yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak restore edilmesi için başvurularda bulunduk, bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ermeni Kiliseleri Sorumlusu, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi ve Samandağ Vakıflı Ermeni Kilisesi Pederi Avedis Tabaşyan ise şöyle konuştu:”Tüm İbadethanelerin ayağa kalkması cemaatlerin bir araya gelmesi demektir. Tüm çabalarımız, bu bölgenin bir an önce ayağa kalkması."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Kilise#Hasar

BAKMADAN GEÇME!