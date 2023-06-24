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Hatay’a Katar’dan 1464 konteyner

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#Hatay#Katar#Konteyner
Hatay’a Katar’dan 1464 konteyner
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Katar tarafından inşa edilen 1464 konteynerlik geçici yaşam merkezi teslim edildi.

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Katar-2 Konteynerkenti'nin teslim töreninde, “Şu an 10 ilimizde Katar konteynerlerinin olduğu konteynerkentler kurulmuş durumda. İlk yapılan yardımlar, uzatılan eller unutulmuyor. Katar-2 Konteynerkenti'ne bugün sembolik olarak 4 konteyner indirildi. Şu anda deprem bölgesinde 310 konteynerkentimiz oldu. Burada 403 bin afetzedemizi misafir etmeye başladık. Devam eden konteynerkentlerimiz var. Depremin ilk dönemlerinde yoğun çadır sevkıyatı yaptık. 1 milyon 3 bin çadır sevkıyatı yapıldı bölgeye. Bunların 630 bini kuruldu. Bir taraftan da bu çadırlar kaldırılarak afetzedelerimizi konteynerkentlere alıyoruz ya da isteyenlere de kira desteği veriyoruz" diye konuştu. 

 

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#Hatay#Katar#Konteyner

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