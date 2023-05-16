Hatay’a ikinci veda

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Hatay’da, oy verme işlemi okul bahçelerine kurulan konteynerlerde yapıldı. Depremde kenti terk eden depremzedeler de seçim nedeniyle geri döndü.

Oylarını kullanan depremzedeler, il dışına çıkmak için Antakya Otogarı’nın yolunu tuttu. Otobüse binmek için bekleyen depremzedeler, yoğunluk oluşturdu. Yakınlarıyla vedalaşıp otobüslere binen depremzedeler, kentten ayrılmaya başladı. Melek Sevinç, “Depremden sonra İstanbul’a gittik. Oy kullanmak için geldik. Oyumuzu kullandık, şimdi tekrar dönüyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.