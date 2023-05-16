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Hatay’a ikinci veda

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#Cumhurbaşkanı#Hatay#Veda
Hatay’a ikinci veda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hatay’a dönen depremzedeler, oy verme işleminin ardından kentten ayrılmaya başladı.

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Hatay’da, oy verme işlemi okul bahçelerine kurulan konteynerlerde yapıldı. Depremde kenti terk eden depremzedeler de seçim nedeniyle geri döndü.

Hatay’a ikinci veda

Oylarını kullanan depremzedeler, il dışına çıkmak için Antakya Otogarı’nın yolunu tuttu. Otobüse binmek için bekleyen depremzedeler, yoğunluk oluşturdu. Yakınlarıyla vedalaşıp otobüslere binen depremzedeler, kentten ayrılmaya başladı. Melek Sevinç, “Depremden sonra İstanbul’a gittik. Oy kullanmak için geldik. Oyumuzu kullandık, şimdi tekrar dönüyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun” dedi. 

 

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#Cumhurbaşkanı#Hatay#Veda

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