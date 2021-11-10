‘Hata yaptı, mazur görecek değiliz’

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin konuştu. Akşener, grup toplantısında özetle şunları söyledi:

SAKİN OLMAYA MECBURUZ

“Onlar kavga çıkarmaya çalıştıkça, trolleriyle hakaretler yağdırıp, bizi de kendi seviyelerine çekmeye çalıştıkça, havuz medyasının tuzaklarıyla, sinir uçlarımızla oynadıkça, biz istediklerinin tam tersini yapıp, sakin olmaya, akıllı davranmaya mecburuz. Karşımızda, bütün değerlerimizi ayaklar altına almış, kirli bir zihniyet var.

SİNİRLERİNE HÂKİM OLMALIYDI

Geçtiğimiz cuma, AK Parti’nin planlı bir provokasyonu sonucunda, talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler, cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanı’na, hem de kadın olan Genel Başkanı’na, ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa, koruma iç güdülerine, sinirlerine hâkim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz.

HATALARDAN ALDIĞIMIZ DERSLE

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Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak kendisi, yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi. Önce çıktı, açık yüreklilikle özür diledi. Sonrasında da gereğini yapıp, grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı. İYİ Parti’yi İYİ Parti yapan, yapılan hata değil, hata karşısında gösterilen işte bu olgunluktur. Onlar hatalarının üzerine türlü yalanlarla tüy dikerler, biz hatalarımızı telafi ederiz. İşte tam da o nedenle, onlar hatalarında boğulup tıpış tıpış giderken, biz hatalarımızdan aldığımız derslerle, her geçen gün büyüyoruz. Lütfü Bey hatasının sorumluluğunu aldı. Bundan sonrası bu özrün karşılığı nedir, onu anlamaktır. O özrün karşılığı bundan sonraki fasılda, hukuktur. Sayın Erdoğan madem o kadar hassassın, şimdi sen ve arkadaşların için aynı sorumluluğu alma vakti. Haydi bakalım madem öyle, vakit muhasebe vakti, Sayın Erdoğan.”

GİK TOPLANIYOR

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanarak Lütfü Türkkan’ın durumunu tartışmaya açacak.