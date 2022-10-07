Mizansenmiş! İfadesi ortaya çıktı… Ataşehir’deki skandal için bunları söyledi ama kurtulamadı

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Ataşehir özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da, yaşlı kadının üzerine para atan şüpheli Ali Erata Samsun'da, bir şüpheli de Bursa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol, 'Beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"YAPTIĞIMIN DOĞRU BİR DAVRANIŞ OLMADIĞININ FARKINDAYIM"

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Görüntüler yoğun bakım hastası kadının üzerine para atan Ali Erata ifadesinde, "Ben hastanede yaklaşık 2 yıl 1 ay çalıştım. Genel yoğun bakım sevisindeydim. Mağdurun üzerine para atan benim. Bahsi geçen hasta işe girdikten birkaç ay sonra hastanede yatmaya başladı.



İşten çıkana kadar da uzun müddet orada kaldı. Bu hastamızda alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. Hastanın kendisiyle ilgilenen bir akrabası yoktu, sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu.





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Biz de tedavi ederken 'mizansen' yollara başvuruyorduk. Videonun öncesinde hasta, 'Kasadan paralarımı getir' demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Videoyu kimin çektiğini hatırlamıyorum, Videonun birinci dakikasından sonra kadraja Emrah isimli arkadaşımız girmişti. Taçlı videoda ben yoktum.Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" diye konuştu.

Şüphelilerden Emrah Örgün, hastanede 1 yıl yoğun bakım servisinde çalıştığını ve videonun başında orada olmadığını ifade etti. Emrah Örgün ifadesinde, olay ortaya çıkınca hastanenin 7 kişiyi işten çıkardığını belirtti. Yazılı beyanda bulunmadığı için de kendisinin de işten çıkarıldığını, kimseye eziyet edildiğini görmediğini belirten şüpheli Emrah Örgün, "Eziyet insanlık ayıbıdır. Tutuksuz yargılanmama karar verildi" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli İlknur Kaya ise, çalıştığı süre boyunca mağdura ve diğer hastalara yönelik herhangi bir eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını belirterek, "Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da, mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik.



Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik. Ben suçsuzum, eziyet suçunu işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" şeklinde ifade verdi. Şüpheli İrem Aysima Erol ifadesinde, yaşlı kadının üzerine para atılan videonun çekildiği gün hastanede nöbetçi olduğunu ve bu olaya şahit olmadığını belirtti.

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SES KAYDI DA ÇIKTI

Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında “Hiç monitör ötmedi” diyen hemşireye, erkek görevli “Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye” yanıtını veriyor. Kadın hemşire de “Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim” diyor ve ardından doktoru arayarak “Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?” diye soruyor.

BEŞ HASTA ÖLMÜŞ

Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30’da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.

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BAKAN KOCA: FAALİYETİ DURDURULDU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan görüntülerin kabul edilemez olduğunu, müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Akşam saatlerinde de Koca, “Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak” açıklamasını yaptı.